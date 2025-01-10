Мужчина похитил холодильник из арендуемой комнаты в Саратове из-за проблем с деньгами

В полицию Ленинского района Саратова обратилась 45-летняя местная жительница, у которой из комнаты украли бытовую технику. Об этом написал телеканал «Саратов 24», ссылаясь на представителя городского управления МВД.
Женщина сообщила, что в период с ноября по декабрь прошлого года из ее комнаты пропали телевизор и холодильник общей стоимостью 16 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения имущества.
Подозреваемым оказался 23-летний житель Энгельса, который снимал комнату в ноябре прошлого года. Он утверждал, что попал в сложную финансовую ситуацию, из-за чего решил продать имущество через комиссионку.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.
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