Мужчина погиб в смертельном ДТП в Свердловской области
Утром 28 августа на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла смертельная авария с участием двух иномарок. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.
По предварительной информации, на трассе столкнулись Honda Civic и Opel Vivaro. В результате аварии 48-летний водитель первой иномарки скончался на месте до прибытия медиков.
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