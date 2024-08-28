Мужчина погиб в смертельном ДТП в Свердловской области

Утром 28 августа на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла смертельная авария с участием двух иномарок. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.

По предварительной информации, на трассе столкнулись Honda Civic и Opel Vivaro. В результате аварии 48-летний водитель первой иномарки скончался на месте до прибытия медиков.

Также находившихся с ним в машине жену и сына  с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Проводится проверка

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