Мужчина погиб в результате ночного ДТП в Самаре | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 15:29 Мужчина погиб в результате ночного ДТП в Самаре

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Авария, в которой погиб мужчина, произошла накануне ночью на улице Солнечной в Самаре. Об этом рассказал «Царьград», ссылаясь на ГУ МВД России по региону.

Молодой парень за рулем ВАЗ-211234 наехал на бордюрный камень напротив дома № 5, а затем врезался в столб. В результате аварии погиб пассажир отечественного авто. О состоянии водителя не сообщается.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.