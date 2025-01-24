Мужчина погиб в пожаре в Нижнем Новгороде из-за оставленной сигареты

В Нижнем Новгороде произошел пожар в жилом доме № 13 на проспекте Ильича. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Сотрудники МЧС на месте пожара нашли тело мужчины. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Пожарные эвакуировали шесть человек, еще 11 жильцов, включая ребенка, были спасены по задымленным лестницам. Никто из них не получил серьезных травм.

Первоначальная версия предполагает, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. В квартире отсутствовал дымовой датчик, который мог своевременно отреагировать на дым от сигареты.

На месте работают следователи МЧС, они изучают обстоятельства произошедшего.