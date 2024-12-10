Мужчина погиб в пожаре в ХМАО

В Нижневартовске сегодня, 10 декабря, в многоквартирном доме произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ХМАО.

Пожар произошел в одном из домов на улице Нефтяников. При его тушении обнаружили тело мужчину.

Региональный Следком начал проверку по данному факту, эксперты должны будут установить причину смерти погибшего.

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