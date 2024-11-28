Мужчина погиб в квартирном пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровске минувшей ночью в одной из квартир произошел смертельный пожар, в нем погиб один человек. Об этом сообщил transsibinfo.com со ссылкой на ГУ МЧС региона.
По предварительной информации, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Мужчина уснул с нею в руках, что и спровоцировало пожар. В огне погиб только курильщик, остальных жильцов удалось эвакуировать.
По факту пожара начали проверку.
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