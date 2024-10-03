Мужчина погиб в ДТП в Тюмени. Полиция разыскивает виновника аварии

В Тюмени полицейские разыскивают водителя, по вине которого скончался 43-летний пешеход. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по области.

На седьмом километре объездной дороги неустановленный автомобиль наехал на пешехода, а затем скрылся с места ДТП. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Следствие установило, что виновник аварии двигался со стороны Московского тракта в сторону улицы Ямской.