Мужчина погиб в ДТП в Тюмени. Полиция разыскивает виновника аварии
В Тюмени полицейские разыскивают водителя, по вине которого скончался 43-летний пешеход. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по области.
На седьмом километре объездной дороги неустановленный автомобиль наехал на пешехода, а затем скрылся с места ДТП. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Следствие установило, что виновник аварии двигался со стороны Московского тракта в сторону улицы Ямской.
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