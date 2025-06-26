Мужчина погиб в больнице после ДТП в Саратовской области

В Саратовской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» , ссылаясь на информацию от областного отдела Госавтоинспекции.

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел сегодня ночью в 00:50 в Воскресенском районе, вблизи села Новая Алексеевка. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, к сожалению, мужчина скончался в медицинском учреждении.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.