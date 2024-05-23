Мужчина погиб в ДТП в Петербурге

Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Курортном районе Санкт-Петербурга. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт Neva.Today.

По предварительным данным, 60-летний водитель за рулем легковушки при съезде с дороги наехал на опору дорожного знака, после чего машина опрокинулась. Причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб.

Отмечается, что в 2024 году погибший не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.