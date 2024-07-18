Мужчина погиб в ДТП под Пензой

Легковой автомобиль перевернулся и загорелся на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 49-летний водитель за рулем автомобиля Lada Priora не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево и загорелась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Отмечается, что по факту аварии полицейские проводят проверку.

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