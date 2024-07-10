Мужчина погиб при уборке урожая зерна в Удмуртии
Комбайнер погиб от удара током при уборке урожая в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ПСЧ № 37.
По предварительным данным, машина, двигаясь по полю, задела высоковольтные провода выгружным шнеком. Находившийся рядом водитель прикоснулся к комбайну, после чего его ударило током.
Отмечается, что в данный момент специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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