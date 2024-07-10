Мужчина погиб при уборке урожая зерна в Удмуртии

Комбайнер погиб от удара током при уборке урожая в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ПСЧ № 37.

По предварительным данным, машина, двигаясь по полю, задела высоковольтные провода выгружным шнеком. Находившийся рядом водитель прикоснулся к комбайну, после чего его ударило током.

Отмечается, что в данный момент специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

⛺Рюкзак, ботинки и палатка. Как собраться в поход и на чем нельзя экономить

Легкий флирт и ничего серьезного. Топ самых верных знаков зодиака

Европа запустила новую ракету. О подводных камнях освоения космоса

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте