Мужчина погиб при столкновении легковушки и грузовика в Красноярском крае
Смертельная авария произошла в поселке Подгорный Красноярского края. Подробности сообщил сайт prmira.ru со ссылкой на данные МЧС Железногорска.
По информации ведомства, легковой автомобиль залетел под грузовик «Урал», следовавший по главной дороге. В результате погиб мужчина. Его тело извлекли из легковушки спасатели. Проводится проверка.
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