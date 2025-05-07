Мужчина погиб при пожаре в заброшенном здании в Омске

Вчера в Порт-Артуре (город Омск) произошел трагический случай: в заброшенном здании вспыхнул пожар, унесший жизнь одного человека. Об этом сообщил сайт gorod55.ru , ссылаясь на информацию регионального МЧС.

В тушении огня участвовали 24 сотрудника ведомства и шесть единиц техники. Они и обнаружили тело погибшего мужчины.

Еще один житель Омска пострадал днем ранее во время возгорания в гаражном боксе на Красноярском тракте. Огонь уничтожил не только гараж, но и находившийся там автомобиль, который теперь не подлежит восстановлению.