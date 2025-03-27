Мужчина погиб при пожаре в Нижегородской области из-за непотушенной сигареты
Смертельный пожар произошел в Лукоянове Нижегородской области. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на двух квадратных метрах хозяйственной постройки. Внутри спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины.
Предположительно, он насмерть отравился угарным газом. Проводится проверка.
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