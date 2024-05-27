Мужчина погиб при пожаре в квартире в Самаре
Возгорание произошло в жилом доме в Самаре. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, пламя охватило квартиру на третьем этаже. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
Отмечается, что из горящего здания сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 20 человек. Причиной пожара мог стать обогреватель.
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