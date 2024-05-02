Мужчина погиб при пожаре в квартире в ЯНАО | 360°

02 мая 2024, 15:30
Мужчина погиб при пожаре в квартире в ЯНАО
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт «Ямал1» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, пламя охватило квартиру на четвертом этаже. Огонь уничтожил диван и повредил стену. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, сообщил сайт Neva.Today.
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Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили тело 52-летнего мужчины.
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