Мужчина погиб при пожаре в доме в Пензенской области

Возгорание произошло в доме в поселке Сура Никольского района Пензенской области. В результате пожара погиб один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По предварительным данным, пламя охватило кухню дома по улице Куйбышева. На месте пожара спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины со следами воздействия высоких температур.

Отмечается, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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