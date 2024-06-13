Мужчина погиб при пожаре в доме в Пензенской области
Возгорание произошло в доме в поселке Сура Никольского района Пензенской области. В результате пожара погиб один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.
По предварительным данным, пламя охватило кухню дома по улице Куйбышева. На месте пожара спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины со следами воздействия высоких температур.
Отмечается, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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