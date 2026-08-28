Мужчина погиб при пожаре на Большой Зелениной улице в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Из опасной зоны эвакуировали шесть человек, пишет «Мойка78» .

Сообщение о возгорании поступило экстренным службам 28 августа в 7:17 утра.

К 7:50 утра площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, в связи с чем пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». Для ликвидации огня были привлечены силы 24 спасателей и задействована пять единиц техники.

В целях обеспечения безопасности и беспрепятственной работы спецслужб движение по участку Большой Зелениной улицы было временно перекрыто, однако к текущему моменту оно полностью восстановлено.