Мужчина погиб при падении с балкона в Ленобласти

Тело мужчины обнаружили под окнами дома в Кудрово Ленобласти. Подробности сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Трагедия произошла на Венской улице. По словам очевидца, гражданин получил смертельные травмы при падении с балкона.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. На вид ему около 40 лет, был одет в джинсовые шорты и футболку зеленого цвета, добавил Piter.TV. Проводится проверка.

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