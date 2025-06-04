Мужчина погиб при падении с балкона в Ленобласти

Тело мужчины обнаружили под окнами дома в Кудрово Ленобласти. Подробности сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Трагедия произошла на Венской улице. По словам очевидца, гражданин получил смертельные травмы при падении с балкона.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. На вид ему около 40 лет, был одет в джинсовые шорты и футболку зеленого цвета, добавил Piter.TV. Проводится проверка.