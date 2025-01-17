Мужчина погиб после ДТП на Московском проспекте в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил сайт «Петроград».
По версии следствия, 43-летний москвич, управляя автомобилем Mazda CX-5, потерял контроль над машиной и врезался в стоящие у дороги автомобили — Mitsubishi Pajero Sport и BMW 630.
Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался. Сейчас полицейскими проводится проверка обстоятельств случившегося.
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