Мужчина погиб после ДТП на Московском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил сайт «Петроград» .

По версии следствия, 43-летний москвич, управляя автомобилем Mazda CX-5, потерял контроль над машиной и врезался в стоящие у дороги автомобили — Mitsubishi Pajero Sport и BMW 630.

Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался. Сейчас полицейскими проводится проверка обстоятельств случившегося.