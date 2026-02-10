Мужчина погиб под колесами поезда на станции Понтонная в Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло трагическое происшествие — грузовой поезд сбил мужчину. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
По предварительной информации, 48-летний местный житель решил пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал сигнал и предпринял экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители проводят проверку.
