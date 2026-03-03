Мужчина погиб под колесами поезда на станции Киселиха в Нижегородской области

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Киселиха Горьковской железной дороги в Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, происшествие случилось в воскресенье, 1 марта. Пострадавший от тяжелых травм скончался на месте.
Сейчас Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты мерыпрокурорского реагирования.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте