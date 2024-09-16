Мужчина погиб под колесами Mercedes в Пермском крае
Авария, в которой погиб 49-летний мужчина, произошла накануне вечером на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Пермском крае. Об этом сообщил сайт properm.ru.
Водитель Mercedes наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости надземного перехода. Пострадавший скончался до приезда экстренных служб.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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