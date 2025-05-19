Мужчина погиб под колесами иномарки в Тосненском районе Ленобласти

Водитель автомобиля Renault Duster сбил человека, который внезапно вышел на дорогу в Тосненском районе Ленинградской области. Авария произошла на третьем километре трассы Ям-Ижора – Никольское. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По предварительным данным полицейских, в воскресенье, 18 мая, около 16:30 потерпевший стоял у своего автомобиля на обочине, а затем оказался на проезжей части и попал под машину, за рулем которой находился 59-летний водитель. Авария случилась вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас правоохранительные органы разбираются в случившемся.