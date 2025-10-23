Мужчина погиб под колесами иномарки в Саратове
Пешеход стал жертвой дорожной аварии в Саратове. Об этом сообщил телеканал «Саратов24» со ссылкой на данные городской Госавтоинспекции.
Авария произошла на перекрестке 2-го Керамзитового проезда и улицы Песчано-Уметской. По информации ведомства, 59-летний водитель, управляя машиной Volkswagen, сбил мужчину.
Пострадавший скончался от полученных травм. Правоохранителям предстоит установить детали ДТП.
