Мужчина погиб под колесами иномарки в Кингисеппском районе Ленобласти

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель Hyundai Tucson, следуя по дороге в деревне Куровицы, сбил 47-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Проводится проверка. Известно, что 61-летний автомобилист 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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