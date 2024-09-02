Мужчина погиб под колесами иномарки в Кингисеппском районе Ленобласти
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, водитель Hyundai Tucson, следуя по дороге в деревне Куровицы, сбил 47-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Проводится проверка. Известно, что 61-летний автомобилист 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году.
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