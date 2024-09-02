Мужчина погиб под колесами иномарки в Кингисеппском районе Ленобласти

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель Hyundai Tucson, следуя по дороге в деревне Куровицы, сбил 47-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Проводится проверка. Известно, что 61-летний автомобилист 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году.