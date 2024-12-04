Мужчина погиб под колесами иномарки на трассе в Ленобласти

Смертельная авария с участием пешехода произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Происшествие случилось на 12-м километре трассы Новая Пустошь — Невская Дубровка. По предварительным данным, пенсионер за рулем машины Ford Focus сбил 43-летнего мужчину. Тот следовал по краю проезжей части с велосипедом.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Известно, что автомобилист семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в течение 2024 года.
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