Мужчина погиб под колесами иномарки, гуляя по проезжей части в ХМАО
Пешеход стал жертвой дорожной аварии в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
Происшествие случилось на Сургутской улице. По предварительной информации, водитель машины Great Wall сбил 34-летнего мужчину. Тот следовал по проезжей части во встречном направлении.
Пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Правоохранители устанавливают другие детали трагедии.
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