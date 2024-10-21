Мужчина погиб под колесами иномарки, гуляя по проезжей части в ХМАО

Пешеход стал жертвой дорожной аварии в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на Сургутской улице. По предварительной информации, водитель машины Great Wall сбил 34-летнего мужчину. Тот следовал по проезжей части во встречном направлении.

Пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Правоохранители устанавливают другие детали трагедии.

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