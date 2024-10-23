Мужчина погиб под колесами фуры во время прогулки по трассе в Курганской области

Дорожная авария в Шатровском округе Курганской области унесла жизнь одного человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель грузовика MAN, следуя по трассе Шадринск — Ялуторовск, не заметил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате мужчина попал под колеса большегруза.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.
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