Мужчина поджег дом в Башкирии из-за споров с сестрой об участке

В Башкортостане мужчина поджег семейный дом. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина поджег дом своей сестры в Баймакском районе после спора о разделе земельного участка. На месте происшествия полицейские опросили 70-летнюю владелицу, которая рассказала, что ее 62-летний брат решил ее «наказать».

Женщина утверждала, что он без колебаний поджег ее дом. Когда жильцы почувствовали запах дыма, они покинули здание. Никто не пострадал.