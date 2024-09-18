Мужчина поджег дом в Башкирии из-за споров с сестрой об участке

В Башкортостане мужчина поджег семейный дом. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на местные СМИ.
Мужчина поджег дом своей сестры в Баймакском районе после спора о разделе земельного участка. На месте происшествия полицейские опросили 70-летнюю владелицу, которая рассказала, что ее 62-летний брат решил ее «наказать».
Женщина утверждала, что он без колебаний поджег ее дом. Когда жильцы почувствовали запах дыма, они покинули здание. Никто не пострадал.
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