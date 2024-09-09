Мужчина, по вине которого произошло ДТП в Тюмени, бросил пострадавшего ребенка и сбежал

В Тюмени правоохранители разыскивают мужчину, который устроил ДТП с пострадавшим и сбежал. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД региона.
По предварительной информации, мужчина нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с Lada. Сразу после аварии он высадил около дерева пострадавшую 14-летнюю девочку и девятилетнего мальчика, бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.
В полиции выяснили, что водитель является знакомым матери одного из детей.
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