Мужчина-пешеход погиб в ДТП в Омской области

Вечером 19 августа на автодороге Омск-Тара в Большереченском районе произошел трагический случай: пешехода, находившегося на проезжей части, сбил автомобиль марки Toyota. Получив тяжелые травмы, мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, написал сайт gorod55.ru.
Сейчас ведется проверка сотрудниками правоохранительных органов, Возможно, оба участника дорожной ситуации нарушили правила дорожного движения, однако точный вывод можно будет сделать только после тщательной проверки.
Водителям рекомендуется проявлять внимательность, особенно в ночное время суток, а пешеходам — носить одежду со светоотражателями, чтобы водители могли вовремя заметить их на дороге.
День безопасности провели в детском лагере «Искра» под Звенигородом
Реконструкцию теплосетей в Чехове завершат к сентябрю
Подмосковные строители восстановили жилой дом в Ильичевском районе Мариуполя
Танцевальный проект «Ретропляски» пройдет в Мытищах 23 августа
Подвиг служебных собак почтили в Химках
Еще 2 семьи в Дмитрове получили ключи от новых квартир
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте