Мужчина-пешеход погиб в ДТП в Омской области

Вечером 19 августа на автодороге Омск-Тара в Большереченском районе произошел трагический случай: пешехода, находившегося на проезжей части, сбил автомобиль марки Toyota. Получив тяжелые травмы, мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, написал сайт gorod55.ru .

Сейчас ведется проверка сотрудниками правоохранительных органов, Возможно, оба участника дорожной ситуации нарушили правила дорожного движения, однако точный вывод можно будет сделать только после тщательной проверки.

Водителям рекомендуется проявлять внимательность, особенно в ночное время суток, а пешеходам — носить одежду со светоотражателями, чтобы водители могли вовремя заметить их на дороге.