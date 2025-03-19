Мужчина ответит в суде за кражу 2 млн рублей у гостя ресторана в Петербурге

Фигурант дела о краже крупной суммы в петербургском ресторане предстанет перед судом. Об этом сообщил «Петроград».
Преступление было совершено в заведении на Большом проспекте. По версии следствия, мужчина подслушал разговор посетителей, благодаря чему узнал про крупную сумму у одного из гостей. Злоумышленник схватил сумку с деньгами и скрылся.
Впоследствии обвиняемый отправился в Москву, откуда собирался лететь в Нижневартовск. Злоумышленника задержали в аэропорту.
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