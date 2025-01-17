Мужчина отнял у товарища из Сочи цепочку за 300 тысяч рублей

В полицию Сочи обратилась мужчина, который рассказал, что его избили и ограбили, забрав дорогостоящее украшение — цепочку стоимостью более 300 тысяч рублей. Об этом написала «Кубань 24» .

Инцидент произошел на улице, где двое приятелей распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого 32-летний житель Белореченска напал на своего товарища, отобрал у него ценную цепочку и скрылся на автомобиле в другой город.

Сотрудники правопорядка смогли установить личность злоумышленника и транспортное средство, на котором он пытался уехать. Подозреваемого задержали на посту «Магри». Оказалось, что украденное имущество он продал в Краснодаре, а полученные деньги потратил на развлечения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».