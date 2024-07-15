Мужчина открыл стрельбу по толпе детей в Волгоградской области
V1.ru: под Волгоградом участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки
Мужчина выстрелил в детей, которые играли на улице на хуторе Угольский Волгоградской области. Пострадал 12-летний ребенок, сообщило РИА «Новости».
По данным администрации Отрожкинского сельского поселения, сейчас мальчик находится в больнице.
«Стрелявшего задержали», — отметили в материале.
Также уточняется, что стрельбу устроил житель хутора Угольский.
По данным портала V1.ru, 48-летний участник спецоперации выстрелил в детей из-за громкой музыки. Раненый мальчик сразу же позвонил матери. Она вызвала бригаду врачей.
В больнице у ребенка диагностировали сквозное пулевое ранение. Правоохранители обнаружили на месте ЧП гильзы от карабина и пистолета Макарова.
Ранее 52-летний житель Москвы случайно застрелил шестилетнюю дочь своих друзей. Обвиняемый отдыхал на даче в деревне Мартемьяново, где развлекался, стреляя из пневматического оружия по алюминиевым банкам. Одна из пуль ранила девочку в грудь.