Мужчина оказался под завалами гаража после взрыва газа в ХМАО

Неисправность газового оборудования обернулась взрывом в гараже в Югорске (ХМАО). Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Югре.

Согласно данным ведомства, владелец строения попытался завести автомобиль, что спровоцировало хлопок и возгорание. Мужчина оказался под завалами здания.

Потерпевшему удалось избежать травм. Возбуждено уголовное дело.

