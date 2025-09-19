Мужчина оказался под завалами гаража после взрыва газа в ХМАО
Неисправность газового оборудования обернулась взрывом в гараже в Югорске (ХМАО). Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Югре.
Согласно данным ведомства, владелец строения попытался завести автомобиль, что спровоцировало хлопок и возгорание. Мужчина оказался под завалами здания.
Потерпевшему удалось избежать травм. Возбуждено уголовное дело.
