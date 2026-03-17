Мужчину заподозрили в краже соседки по коммунальной квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции Центрального района задержали мужчину, который похитил имущество у соседки по коммунальной квартире, сообщили Piter.TV в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 16 марта в дежурную часть обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный взломал замок и проник в ее комнату, расположенную на 4-й Советской улице. Преступник украл телевизор и спортивную сумку. Ущерб от кражи составил 11 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого — 42-летнего мужчину. Похищенное имущество было изъято из комиссионного магазина, куда его успел сдать злоумышленник.