Мужчина на велосипеде попал под колеса электрички в Красносельском районе Петербурга

ЧП с участием электрички произошло накануне на железнодорожном переезде станции Сергиево в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» , ссылаясь на пресс-службу УТ МВД по СЗФО.

Известно, что местный житель пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу на велосипеде на красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать инцидента не удалось.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.