Мужчина на моноколесе попал в смертельное ДТП в Москве | 360°

Эксклюзив 20 мая 2024, 08:40 Мужчина на моноколесе попал в смертельное ДТП в Москве Источник 360.ru: москвич на моноколесе погиб в ДТП на Ленинградском проспекте Телеканал «360»

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Мужчина, управлявший моноколесом, погиб в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, на вид погибшему около 30 с небольшим лет. Он был в шлеме.

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Личность мужчины, а также все обстоятельства и причины случившегося уточняются, заключил собеседник 360.ru.

Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют с 2023 года. К СИМ, помимо электросамокатов, относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи.

Кататься на них можно на скорости максимум 25 километров в час. Нельзя двигаться по автомагистралям, даже по обочине, обгонять или объезжать другой транспорт, в том числе припаркованный, слева.

UPD: информацию о смертельном ДТП подтвердили в столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, 19 мая в 23:25 часов на Ленинградском проспекте проспекте в районе дома 64 мужчина на моноколесе врезался в Toyota с последующим столкновением с Mercedes и каршеринговым Geely.

В результате водитель моноколеса погиб на месте происшествия, заключили в ведомстве.