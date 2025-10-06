Мужчина из ревности зарезал знакомого в Челябинской области

В городе Бакале Челябинской области произошло убийство. Сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону сообщил изданию URA.RU , что подозреваемого оперативно задержали.

По информации пресс-службы областного следственного комитета, между мужчинами произошел конфликт на почве ревности во время совместного распития спиртных напитков. Один из них ударил другого ножом в живот, смерть наступила на месте. Свидетелем стала бывшая девушка обвиняемого.

«В следственном отделе городу Сатка регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — добавили в пресс-службе ведомства.