Мужчина из ЯНАО получил тюремный срок за нападение с ножом

В Надымском районе ЯНАО жителя села Ныда приговорили к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своего знакомого. Следственный комитет России по ЯНАО подтвердил, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Об этом написало Ura.ru .

Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры осужденный, находясь в состоянии опьянения, нанес своему знакомому удар ножом в живот.

Суд учел обстоятельства преступления и личность подсудимого, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному ограничили свободу на один год и шесть месяцев.