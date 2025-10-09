Мужчина из ЯНАО получил тюремный срок за нападение с ножом

В Надымском районе ЯНАО жителя села Ныда приговорили к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своего знакомого. Следственный комитет России по ЯНАО подтвердил, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Об этом написало Ura.ru.
Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры осужденный, находясь в состоянии опьянения, нанес своему знакомому удар ножом в живот.
Суд учел обстоятельства преступления и личность подсудимого, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному ограничили свободу на один год и шесть месяцев.
