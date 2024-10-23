Мужчина из Бурятии предстанет перед судом за попытку заживо сжечь бабушку и дедушку

Житель Бурятии ответит в суде за попытку убийства собственных бабушки и дедушки. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на данные СК РФ по региону.
Согласно информации ведомства, фигурант заблокировал вилами дверь деревянного дома, где находились его пожилые родственники. Используя газовую горелку, мужчина намеренно устроил пожар. Супружеской паре удалось выбраться на улицу через окно.
Предположительно, мотивом стала личная неприязнь. Ранее обвиняемый уже дважды поджигал жилище пенсионеров. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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