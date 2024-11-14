Мужчина и женщина стали жертвами пожара в Петербурге

В результате пожара, который произошел в квартире в Санкт-Петербурге, погибли два человека. Об этом написало местное СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Случай произошел в ночь на 14 ноября в доме на улице Федора Абрамова. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели огонь на площади 30 квадратных метров. Им удалось справиться с возгоранием в течение часа.

Во время пожара в квартире погибла женщина. Мужчину с травмами доставили в больницу, однако спустя время он скончался в медучреждении. Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.