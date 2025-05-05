Мужчина и женщина стали жертвами ночного пожара в Башкирии
Смертельный пожар произошел ночью в Караидельском районе Башкирии, сообщила «Свободная пресса».
Пламя охватило два жилых дома и хозяйственные постройки. На место была направлена оперативная группа МЧС. Кроме того, в тушении возгорания принимали участие добровольцы.
В одной из комнат полыхающего здания обнаружили тела 43-летнего мужчины и 39-летней женщины. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
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