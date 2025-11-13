Мужчина и женщина пострадали при квартирном пожаре в Нижегородской области
Пожар охватил квартиру в Дзержинске на улице Чапаева. Не обошлось без пострадавших, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади в три квадратных метра. Из подъезда эвакуировали 16 человек.
Медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине. Причиной появления пламени стало замыкание провода от телевизора. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте