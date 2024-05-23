Мужчина и женщина погибли во время пожара в Челябинской области

Пожар, в результате которого погибли два человека, произошел накануне в поселке Петровском Красноармейского района Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Частный дом загорелся на улице Учительской в ночное время суток. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели возгорание на площади 20 квадратных метров. После ликвидации огня и разбора завалов они обнаружили тела 85-летней женщины и 58-летнего мужчины.
По факту случившегося проводится расследование.
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