Мужчина и женщина погибли при квартирном пожаре на Ударников в Петербурге

Смертельный пожар произошел на проспекте Ударников в Северной столице. Подробности сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, огонь охватил квартиру жилого дома и распространился на трех квадратных метрах. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники, которые ликвидировали возгорание.
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