Мужчина и женщина погибли при квартирном пожаре на Ударников в Петербурге

Смертельный пожар произошел на проспекте Ударников в Северной столице. Подробности сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, огонь охватил квартиру жилого дома и распространился на трех квадратных метрах. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники, которые ликвидировали возгорание.

В полыхающем помещении погибли мужчина и женщина. Выясняются обстоятельства и причины трагедии.