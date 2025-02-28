Мужчина и пятилетний ребенок пострадали в ДТП на ямальской трассе
Два пассажира, в том числе ребенок, получили травмы в дорожной аварии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал «Реальный Ноябрьск».
По предварительным данным, ДТП случилось на 48-м километре трассы Ноябрьск — Вынгапуровский. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
В результате пострадали два пассажира: 37-летний мужчина и пятилетний ребенок. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Врачи осмотрели пациентов и назначили им амбулаторное лечение.
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