Мужчина и пятилетний ребенок пострадали в ДТП на ямальской трассе

Два пассажира, в том числе ребенок, получили травмы в дорожной аварии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал «Реальный Ноябрьск».

По предварительным данным, ДТП случилось на 48-м километре трассы Ноябрьск — Вынгапуровский. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате пострадали два пассажира: 37-летний мужчина и пятилетний ребенок. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Врачи осмотрели пациентов и назначили им амбулаторное лечение.