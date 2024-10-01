Мужчина и девочка погибли при столкновении легковушек на Сергиевском путепроводе в Петербурге
Авария на Сергиевском путепроводе в Петербурге унесла жизни двух человек. Об этом сообщила Мойка78 со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по городу.
Согласно информации ведомства, 23-летний водитель машины ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Kia Picanto.
Пассажир отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Также погибла 10-летняя девочка, находившаяся в салоне иномарки. Проводится проверка.
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