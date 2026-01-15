Мужчина и девочка-подросток погибли при столкновении легковушек в Челябинской области
Смертельная авария произошла на трассе в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
Согласно информации ведомства, в Варненском районе 21-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107.
Травмы, несовместимые с жизнью, получила 17-летняя пассажирка первой машины. Также погиб 25-летний мужчина, находившийся в салоне другой легковушки. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте